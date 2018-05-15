Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США ввели санкции в отношении главы Центробанка Ирана


15.05.2018   23:31
Минфин США во вторник ввел санкции в отношении главы Центрального банка Ирана Валиоллы Сеифа и против помощника главы международного департамента иранского ЦБ Али Тарзали, сообщает во вторник агентство "Блумберг".

По данным американского Минфина, В.Сеиф "содействовал передаче миллионов долларов по поручению Корпуса стражей Исламской Революции для поддержки "Хезболлы". В заявлении министра финансов США отмечается, что "Соединенные Штаты не допустят со стороны Ирана бесстыдных нарушений в международной финансовой системе".

На прошлой неделе Минфин США ввел санкции против девяти физических и юридических лиц Ирана. Президент США Дональд Трамп ранее в мае заявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранскому атому.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Индекс гостиничных цен в апреле 2018 года, по сравнению с мартом, возрос на 4,2%
За последние два года больше всего средства размещения открылось в Гурии
В 2017 году Грузию посетили 7,9 млн международных пассажиров-нерезидентов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президенты семи стран прибудут в Тбилиси 26 мая
Узбекистан и Грузия обсудили развитие транзитных грузоперевозок
Генпрокурор: В 2017 г в Армении преступность выросла на 8.1%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна