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Из кутаисского аэропорта самолеты будут летать в еще семи направлениях
15.05.2018 23:46
С 17 мая авиакомпания Wizz Air начинает новые регулярные рейсы из Кутаиси в направление Парижа, Праги, Афин, Барселоны, Рима, Бухареста, Вены и обратно в Кутаиси.
В честь этой новинки, в рамках мероприятий в Кутаисском международном аэропорту 17 мая в 15:30 первый рейс из Парижа в Кутаиси торжественно встретят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, руководитель маркетинга Wizz Air Йохан Эйдхаген и директор «Объединения аэропортов Грузии» Кетеван Алексидзе, которые выступят с итоговым обращением. Наряду с торжественной церемонией, пройдет встреча с представителями СМИ.
По данным компании, летать в вышеперечисленные страны можно будет по 49,99 лари/29,99 евро.
Вместе с тем, 17 мая к Кутаисской базе добавят второе современное авиасудно типа Airbus A320. Новинка представляет собой инвестицию в 101 млн долларов и позволяет трудоустроить дополнительных 36 местных членов экипажа.
Wizz Air начал операции из Кутаисского международного аэропорта в 2012 году.
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