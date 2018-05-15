Из кутаисского аэропорта самолеты будут летать в еще семи направлениях

15.05.2018 23:46 С 17 мая авиакомпания Wizz Air начинает новые регулярные рейсы из Кутаиси в направление Парижа, Праги, Афин, Барселоны, Рима, Бухареста, Вены и обратно в Кутаиси.



В честь этой новинки, в рамках мероприятий в Кутаисском международном аэропорту 17 мая в 15:30 первый рейс из Парижа в Кутаиси торжественно встретят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, руководитель маркетинга Wizz Air Йохан Эйдхаген и директор «Объединения аэропортов Грузии» Кетеван Алексидзе, которые выступят с итоговым обращением. Наряду с торжественной церемонией, пройдет встреча с представителями СМИ.



По данным компании, летать в вышеперечисленные страны можно будет по 49,99 лари/29,99 евро.



Вместе с тем, 17 мая к Кутаисской базе добавят второе современное авиасудно типа Airbus A320. Новинка представляет собой инвестицию в 101 млн долларов и позволяет трудоустроить дополнительных 36 местных членов экипажа.



Wizz Air начал операции из Кутаисского международного аэропорта в 2012 году.















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