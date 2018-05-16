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В России могут вернуть продуктовые карточки


16.05.2018   11:16
Минпромторг подготовил законопроект о введении в России системы продуктовых карточек. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

По словам чиновника, вопрос находится в стадии обсуждения. «Мы подготовили проект, дальше уже будут приниматься какие-то решения», — сказал он.

Глава ведомства Денис Мантуров ранее сообщал, что запуск программы продовольственных карточек может начаться в 2019 году. Он отмечал, что выплаты составят около 10 тысяч рублей на человека в год.

Создать в России систему дополнительного питания для малоимущих Минпромторг предложил еще несколько лет назад. Авторы инициативы подсчитали, что она позволит увеличить ВВП страны на 0,8 процента. Программа подразумевает, что на банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении питания, будут поступать средства, которые можно тратить на продукты.






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