Грузия поможет Узбекистану развивать виноделие и туризм

16.05.2018 13:30 Торгово-промышленной палаты Грузии Узбекистан и Грузия намерены развивать сотрудничество в сфере виноделия и туризма. Стороны выразили заинтересованность в совместных проектах на первом грузино-узбекском бизнес-форуме, который прошел в Тбилиси 15 мая.



Форум был организован Торгово-промышленной палатой Грузии и Грузино-узбекской бизнес-ассоциацией.



«Мы подписали с Торгово-промышленной палатой Узбекистана соглашение о сотрудничестве. Я думаю, что это первый шаг для установления и углубления деловых связей частного сектора обеих стран. Сегодняшний форум показывает, что и с узбекской стороны есть заинтересованность, так как в Грузию приехали 12 крупных компаний — частных и государственных, представляющих самые разные отрасли», — заявила президент Торгово-промышленной палаты Грузии Нино Чиковани.



В Тбилиси приехали представители национальных авиа- и железнодорожной компаний, предприятий автомобильной индустрии, легкой промышленности, фармацевтики, производители алкогольных напитков, электротехники и строительных материалов. Со стороны Грузии в форуме приняли участие 70 компаний.



Заместитель председателя государственного комитета Узбекистана по инвестициям Шамиль Бурнашев выделил два основных направления возможного будущего сотрудничества: туризм и виноделие. Он рассказал, что в Узбекистане многие хотят посетить Грузию, и страны будут рекламировать туристический потенциал друг друга.



«Что касается виноделия, то здесь не нужно делать много комментариев. В области виноделия грузины номер один, я так считаю, и они могут оказать хорошее содействие в развитии виноделия в Узбекистане потому, что у нас хорошие условия для выращивания винограда», - сказал Бурнашев.



Одним из вариантов сотрудничества в этой сфере будет изучение Узбекистаном опыта грузинского Научно-исследовательского института виноградарства и виноделия.



«Кроме того, у нас сейчас развивается сотрудничество в электробытовой сфере… В Узбекистане продается вода Боржоми, то есть потребительский рынок там тоже очень большой», - добавил представитель делегации Узбекистана.



Внешнеторговый оборот между странами в 2017 году составил $71 млн. Он сократился на $10 млн по сравнению с предыдущим годом. На встрече с министром внешней торговли Узбекистана Джамшидом Ходжаевым первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Димитрий Кумсишвили отметил, что двусторонний товарооборот не соответствует возможностям двух стран, передает Uzdaily.uz. На прошедшем в Тбилиси восьмом заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству стороны обсудили вопросы увеличения железнодорожного и автомобильного грузооборота между странами, развития сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, туризма, энергетики, транспорта и логистики, связи, информационных технологий. Был также рассмотрен запуск прямых рейсов между Грузией и Узбекистаном.



Добавим, что Узбекистан и раньше проявлял интерес к грузинскому опыту, в частности - в сфере государственного управления. В марте стало известно, что власти Узбекистана привлекли к разработке проекта налоговой реформы бывшего премьер-министра Грузии Нику Гилаури. Он высоко оценил реформы узбекистанского правительства и пообещал, что новый налоговый кодекс страны будет одним из самых передовых в мире.















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