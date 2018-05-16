Вместо дендрологического парка многоэтажные корпуса - оппозиция видит признаки коррупции

16.05.2018 17:48 Компания "АС Джорджия" в ближайшем будущем намерено начать масштабное строительство на площади в 15 гектаров. Руководители проекта "Дирси" отказываются от выполнения обязательства, взятого в 2012 году, и вместо дендрологического парка начинают строить бетонные небоскребы.



Еще в 2012 году тогдашний президент страны передал компании 150 000 квадратных метров территории за 1 лари только для устройства рекреационной зоны. Компания за 3 миллиона долларов должна была разбить дендрологический парк, который должен был стать местом отдыха и развлечения горожан.



Компания попросила Каху Каладзе, снять с них обязательство, взятое в 2012 году, и разрешить начать масштабное строительство на территории. Действующий мэр Тбилиси изменил договор, и в настоящем ждет его утверждения в Городском собрании. Сейчас компания на 75 000 квадратных метров площади из 150 000 должна построить жилые корпуса, а на остальных устроить не дендрологический, а обычный парк.



Оппозиция обвиняет столичного мэра в принятии решения против интересов граждан. Новый договор между одной конкретной компанией и муниципалитетом, по мнению депутатов Городского собрания, содержит признаки предположительной коррупционной сделки.



Оппозиция говорит о необходимости расследования предположительного преступления.

















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