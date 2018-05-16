Швейная фабрика в Кутаиси примет первый заказ от H&M

16.05.2018 22:57 Открывшаяся в апреле в Кутаиси швейная фабрика MGMtex 17 мая примет первый заказ от мирового бренда H&M.



На церемонию начала работы фабрики по пошиву женской и мужской одежды приглашен первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, — сообщает телекомпания «Имеди».



ООО MGMtex было создано благодаря грузино-румынской инвестиции и в в рамках правительственной программы «Производи в Грузии».

Фабрика принадлежит румынской компании MGMtex – дочернему предприятию швейцарской фирмы Ottorose. Последняя сотрудничает с такими известными брендами, как H&M, Mango, Zara, Coast, Colveta, United Collors of Benneton, Oasis и многими другими.



Произведенная в Кутаиси по последним технологиям качественная одежда будет поставляться в европейские страны.



Фабрика MGMtex начала работу в апреле 2018 года, и собирается производить одежду в год на 3 миллиона 300 тысяч лари (1375 миллионов долларов).

На первом этапе на фабрике работают 130 человек, через два месяца производство будет запущено на полную мощность и количество занятых увеличится до 250. Планируется, что в следующем году количество сотрудников вырастет до 400.



Инвестиции на начальном этапе составили 1 миллион 200 тысяч лари (около 500 тысяч долларов). На следующем этапе компания планирует вложить дополнительно 5 миллионов лари (более 2 миллионов долларов).



Благодаря тому, что MGMtex является бенефициаром агентства «Производи в Грузии», компания может в течение двух лет пользоваться льготным кредитом для приобретения современного оборудования.



«Производи в Грузии» — это правительственная программа, направленная на привлечение в страну прямых иностранных инвестиций, а также стимулирование местного производства.



По состоянию на февраль 2018 года, в рамках программы была оказана поддержка 337 проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства и гостиниц. В целом инвестиции превышают 820 миллионов лари (примерно 340 миллионов долларов) и предусматривают трудоустройство примерно 13,5 тысяч человек.



"Новости-Грузия"











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