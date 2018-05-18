В Грузии начали действовать новые правила выдачи кредитов

18.05.2018 11:17



В ближайшем будущем ужесточение требований к потребителям затронет не только банки, но и весь финансовый сектор Грузии. Речь идет в том числе и о том, чтобы более внимательно стали относиться к своим клиентам компании, которые сегодня выходят в Интернете по таким запросам, как «



Пока же микрофинансовые организации работают в прежнем режиме и с их предложениями в удобной форме легко ознакомиться на сайтах, выходящих по запросам типа «





На днях в Грузии вступили в силу новые правила относительно выдачи кредитных продуктов. Изменения были внесены Нацбанком в «Положение о концентрации кредитов в коммерческих банках и крупных рисках». Теперь рассчитывать на сотрудничество в заемной сфере с коммерческими финансовыми организациями могут только граждане, способные подтвердить собственную платежеспособность. Лицам без официального дохода услуги банков стали попросту недоступны, а остальные потребители способны взять деньги ровно в таком размере, в каком они могут обслужить ссуду. Основанием для таких преобразований послужил анализ динамики увеличения задолженности среди населения. Исследование показало, что рост долгов характерен для домохозяйств, лиц с большими обязательствами в банках. Также в ходе анализа было выяснено, что большинство заемщиков не располагают стабильными доходами.В ближайшем будущем ужесточение требований к потребителям затронет не только банки, но и весь финансовый сектор Грузии. Речь идет в том числе и о том, чтобы более внимательно стали относиться к своим клиентам компании, которые сегодня выходят в Интернете по таким запросам, как « Onlain sesxebi », специализирующиеся на предоставлении кредитов в онлайн-формате. По мнению экспертов, на данный момент именно этот сектор считается самым проблемным и с ним обязательно следует провести работу, аналогичную той, что коснулась банков.Пока же микрофинансовые организации работают в прежнем режиме и с их предложениями в удобной форме легко ознакомиться на сайтах, выходящих по запросам типа « uprocento sesxebi ». На таких площадках в одном месте собраны все доступные продукты сегмента с их детальными описаниями. Данные по микрозаймам сведены в единую таблицу, благодаря чему легко заниматься сравнением ссуд между собой по наиболее значимым параметрам. Так, на специализированных страницах выведены на передний план максимальные размеры кредитов от МФО, процентные ставки по ним, сроки погашения долгов и другие моменты. Оформление заявок проводится дистанционно, в таком же формате человек получает ответ на свой запрос буквально в течение нескольких минут. Непосредственно получение средств может проходить несколькими удобными способами, среди которых большой популярностью пользуются переводы на кредитные карты или на банковские счета: выбор зависит исключительно от заемщика.











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