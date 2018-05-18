Из Сеула в Тбилиси впервые прибыл чартерный авиарейс

18.05.2018 16:19 Впервые за всю историю отношений Грузии и Южной Кореи из Сеула в Тбилиси был осуществлен чартерный авиарейс.



На самолете авиакомпании Korean Air из Южной Кореи в Тбилиси вечером 17 мая прилетели примерно 200 туристов. На борту также находится посол Грузии в Южной Корее Отар Бердзенишвили.

В Тбилисском международном аэропорту пассажиров рейса встречали заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Шарвашидзе и глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе.



С прибывшими из Сеула туристами они сделали памятные фото и подарили им грузинское вино.



«Грузия и Корейская Республика успешно сотрудничают в различных сферах и подтверждением этому стал сегодняшний день. Авиарейсы будут способствовать росту узнаваемости Грузии в Корее и углублению двухсторонних экономических связей», — отметил посол Георгий Шарвашидзе.



В настоящее время Korean Air осуществляет туристические чартерные рейсы в Тбилиси. Всего в мае по направлению Сеул-Тбилиси будет совершено три чартерных авиарейса – 17, 24 и 31 мая.

В МИД Грузии отмечают, что в будущем число прямых авиарейсов из Сеула в Тбилиси может быть увеличено, также не исключено назначение регулярных авиарейсов Сеул-Тбилиси. В внешнеполитическом ведомстве уверены, что это будет способствовать развитию отношений двух государств в сфере туризма и бизнеса.



Korean Air — национальная и крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, один из четырех авиаперевозчиков-основателей глобального авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.



Korean Air входит в первую двадцатку ведущих авиакомпаний мира по объему перевозимых пассажиров, имеет маршрутную сеть на международных направлениях в 128 городов 45 стран мира. Главными хабами авиакомпании являются два международных аэропорта Сеула — Инчхон и Кимпхо.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

