Прокуратура Грузии закрыла дело против винной компании «Бадагони»

20.05.2018 15:52 Из-за отсутствия признаков преступления Следственная служба Минфина Грузии прекратила уголовное дело в отношении винной компании «Бадагони», сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе Главной прокуратуры страны.



Следственная служба начала дело о возможном незаконном присвоении долей компании в январе текущего года. На основе обращения представителя зарегистрированной на Кипре фирмы Grakoro Traiding Limited в офисе винной компании прошли обыски. Заявитель утверждал, что нынешний владелец «Бадагони» Георгий Салакая отказывается возвращать доли, которые ему переоформила Grakoro Traiding Limited для получения кредита в банке.



«Проведенным расследованием в действиях сторон не выявились признаки преступления, и следствие по уголовному делу прекратилось», — сообщили в прокуратуре.



В феврале Салакая назвал начатое следствие «попыткой политического давления»на свой бизнес. Последнее решение прокуратуры о прекращении уголовного дела он прокомментировал в статусе на своей фейсбук-странице.



«Друзья, сегодня особенный, важнейший день, как в моей личной жизни, так и в истории «Бадагони». Сегодня «Бадагони» празднует победу! Эту победу вместе с сотрудниками компании празднуют десятки тысяч сторонников и потребителей», — написал Салакая.



Сразу после того, как в офисах «Бадагони» начались обыски и другие следственные мероприятия, Салакая обратился к премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили и бизнес-омбудсмену Ираклию Леквинадзе с просьбой помочь в решении данного вопроса.



«Вместе с тем, не могу не отметить и не поблагодарить лично премьер-министра Грузии, господина Георгия Квирикашвили за поддержку нашей компании, а также всех тех работников финансовой полиции (Следственной службы – ред.) и прокуратуры, которые проявили профессионализм, объективность и оперативность в процессе расследования дела», — добавил Салакая.



Компания «Бадагони» была основана в 2006 году. На сегодняшний день она является одним из крупнейших производителей вина в Грузии. У компании есть два завода в Кахетии – в селе Земо Ходашени Ахметского муниципалитета и в селе Манави муниципалитета Сагареджо. В 2017 году «Бадагони» увеличила объем продаж на 35%, став одним из крупнейших винных экспортеров страны.



Что касается долей компании, то, согласно данным реестра, первое заявление об их изменении датировано 1 февраля 2010 года. На то время 79% принадлежали Grakoro Traiding Limited, а по 7% было у Михаила Свимонишвили, Нато Заалишвили и Шоты Гварадзе. Они свои доли уступили в пользу Grakoro Traiding Limited.



Таким образом, в 2010 году Grakoro Traiding Limited стала единоличным владельцем «Бадагони». В июле 2013 года владельцем 40-процентной доли в «Бадагони» стал Георгий Салакая, 60% по-прежнему остались у Grakoro Traiding Limited.



В начале января 2015 года доля Grakoro Traiding Limited сократилась еще на 10%, а Салакая стал обладателем 50%. В конце января 2015 года Салакая стал единственным владельцем компании со 100-процентной долей.















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