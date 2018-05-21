Железные дороги Грузии и Германии представили совместный проект мультимодальных перевозок

21.05.2018 11:01 На самой крупной транспортной логистической выставке в Шанхае (Transport Logistic China 2018) Грузинская железная дорога и Германская железная дорога представили совместный проект, который предполагает мультимодальные грузовые перевозки из Германии в направлении Ближнего Востока и Китая.



По информации Грузинской железной дороги, маршрут этого проекта берет начало в Дуйсбурге, продолжается из Румынии к портам Грузии на грузовом корабле, а затем расстилается через Грузию и Азербайджан в направлении Китая или Ближнего Востока.















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