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Железные дороги Грузии и Германии представили совместный проект мультимодальных перевозок
21.05.2018 11:01
На самой крупной транспортной логистической выставке в Шанхае (Transport Logistic China 2018) Грузинская железная дорога и Германская железная дорога представили совместный проект, который предполагает мультимодальные грузовые перевозки из Германии в направлении Ближнего Востока и Китая.
По информации Грузинской железной дороги, маршрут этого проекта берет начало в Дуйсбурге, продолжается из Румынии к портам Грузии на грузовом корабле, а затем расстилается через Грузию и Азербайджан в направлении Китая или Ближнего Востока.
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