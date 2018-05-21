Тепличный кластер за $41 млн планируется создать в Грузии при поддержке ЕБРР и FAO

21.05.2018 12:53 Крупный тепличный кластер планируется создать на западе Грузии в регионе Имеретия при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO).



"Для осуществления этого проекта предусматриваются инвестиции в размере 100 млн лари (порядка $41 млн по текущему курсу)", - сообщил заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Георгий Чхеидзе на международной конференции "Грузинская зелень" в Кутаиси.



В кластере "Имеретинская агрозона" будут выращиваться зелень и овощи.



Как сообщает пресс-служба ведомства, кластер планируется создать на условиях государственно-частного партнерства. Проект предусматривает строительство близ Кутаисского международного аэропорта центра логистики, где разместятся грузовые терминалы, складские хозяйства и холодильники для хранения продукции.



Продукцию планируется, в том числе, поставлять на экспорт, в основном на европейский рынок. "С точки зрения освоения экспортного потенциала одним из важнейших представляется 500-миллионный европейский рынок, открытый для Грузии соглашением с ЕС о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA)", - сказала руководитель консультационного направления агробизнеса ЕБРР Виктория Зинчук.



В свою очередь, представители FAO отметили, что грузинские зелень и овощи могут поставляться как в страны Европы, так и на Ближний Восток и в США.















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