В 2017 году уровень безработицы в Грузии по сравнению с 2016 годом сократился на 0.1 процента и составил 13.9%

21.05.2018 13:51 В 2017 году уровень безработицы в Грузии по сравнению с 2016 годом сократился на 0.1 процента и составил 13.9%. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Национальной службы статистики Грузии (Грузстат) Гогита Тодрадзе.



Как отметил Тодрадзе, в стране всего 1 млн 700 тысяч трудоустроенных лиц, отсюда 880 000 – самозаняты, а 280 тысяч работают в государственном секторе.



«В 2017 году в Грузии уровень безработицы составил 13.9% и по сравнению с 2016 годом незначительно сократился - 0.1%.



За последний период налицо рост доли наемных, соответственно, сокращение роста числа самозанятых. Уровень безработицы сравнительно высок в городах, примерно, в пределах 22.8%, а в селах в пределах 5.1%, что касается возрастных групп, традиционно относительно высокий уровень фиксируется в возрасте 15-24 лет. Относительно низкий показатель уровня безработицы старше 65 лет», - сообщил Тодрадзе, добавив, что в течение последних 10 лет уровень безработицы в Грузии значительно сократился.















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