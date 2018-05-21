Владельцем объединенных банков «Карту» и «Либерти» будет Бидзина Иванишвили - СМИ

21.05.2018 15:36 В объединении банка "Карту" и "Либерти банк" сейчас взят тайм аут. "2020NEWS" эксклюзивно стало известно, что "Банк Карту" и "Либерти банк" обязательно объединятся, однако управляющим не будет Ираклий Рухадзе, и его команда.



"2020NEWS" недавно также писал со ссылкой на информированные источники, что объединенный "Карту банк" и "Либерти банк" будет собственностью Бидзины Иванишвили, и бизнесмену Ираклию Рухадзе, несколько месяцев назад ставшему владельцем "Либерти банк", придется официально отказаться от покупки последнего, поскольку он никогда и не был реальным покупателем.



По сообщению информированного источника, Ираклию Рухадзе, который на протяжении ряда лет считался распорядителем имущества семьи Патаркацишвили, примерно месяц назад Патаркацишвили переоформили телекомпанию "Имеди" и металлургический завод. Это означает, что официальным владельцем двух этих крупных активов стал Ираклий Рухадзе. Однако все это произошло на основании определенной договоренности, определенных уступок, и взятия обязательств со стороны Рухадзе. В том числе и уступки "Либерти банк"!



Примечательно, и весьма любопытно то обстоятельство, что в Национальном банке Грузии не в курсе слияния "Карту" и "Либерти банк".



По информации президента НБГ Кобы Гвенетадзе, заявку об объединении двух банков высокой капитализации не представляли ни акционеры декларированного покупателем "Либерти банк", ни желающий продать банковский актив. Соответственно, не можем уточнить, в каком процессе находятся стороны на данном этапе"- заявил журналистам Коба Гвенетадзе.



Тем временем Ираклий Рухадзе утверждает противоположное. По его словам: "Мы уже заявили Национальному банку об объединении. Очень хочу, чтобы покупка "Карту" получилась. Пока еще осталось поработать".



Очевидно, главные детали следует искать в оставшихся работах. По заявлению информаторов агентства, именно это главная деталь, то есть, для кого объединяются эти два банка с громадными активами, входящие в TOP-5 с крупнейшим капиталом. К информации, у "Карту" вдвое больше капитала, чем у "Либерти банк". Капитал банка Бидзины Иванишвили больше 400 миллионов долларов!



Судя логически, ясно, что владельцем этих двух объединенных банков будет Бидзина Иванишвили, вернувшийся в политику в период "второго пришествия"! Но лучше подождем, когда эта информация станет официально известна. По заявлению сведущих персон, это произойдет через несколько месяцев!



А до того одна любопытная деталь: интерес к "Либерти банк" возник еще после смены национальной власти. По словам нашего источника, этим вопросом с самого же начала был заинтересован Бидзина Иванишвили.



Что касается статистики: по данным на 30 сентября 2017 года "Либерти банк" является третьим по размеру банком в Грузии по активам, с 5,3% долей рынка. У банка есть очень большая сеть филиалов и сервисных центров. Он обслуживает 1,6 миллионов физических лиц, и 77 000 юридических лиц. Особенно примечательно, что потребителями "Либерти" являются наши пенсионеры, количество которых достигает почти 800 000 человек.



Как известно, "Либерти банк" был продан в октябре минувшего года. 74,64% долю акций купила компания, основанная в Королевстве Нидерландов European Financial Group B.V. (EFG).



В результате этой сделки владельцами-бенефициарами банка стали Ираклий Рухадзе (гражданин США), Бен Марсон (гражданин Объединенного Королевства), и Игорь Алексеев (гражданин США).

















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