В строительство туркомплекса в Уцера будет инвестировано более пяти млн долларов

21.05.2018 17:12 В целях изучения и добычи минеральных вод в Уцера, в муниципалитете Они, в ближайшие семь лет будет осуществлена инвестиция по меньшей мере в пять миллионов долларов США и будет построен туристическо-оздаровительный комплекс не меньше, чем на 50 мест.



По информации министерства экономики, инвестиционные обязательства предусматривает лицензия, обладателя которой выявили в результате аукциона в мае 2018 года.



В министерстве отмечают, что осуществление проекта важно с точки зрения масштабов экономической деятельности в регионе Рача, и роста доходов в местный бюджет.



«Проект увеличит и туристический потенциал. В результате аукциона победило ООО «Биджи Инвестмент». Стоимость лицензии на рудник составила 1 252 779 лари», — говорится в информации министерства экономики.



В информации отмечается, что минеральные воды Уцеры уникальны исходя из генезиса воды и особенностей ее формирования. Минеральная вода формируется в кристальных горизонтах «Хрустальной горы», и обогащается разной минеральной композицией Кавказских гор. Это придает руднику лечебные свойства.



«Воды типа «Уцера» и «Терсин» можно разливать и использовать как питьевую-лечебную-столовую воду, а вода типа «Дарасун» используется в бальнео-лечебных целях», — отмечают в министерстве.















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