Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В строительство туркомплекса в Уцера будет инвестировано более пяти млн долларов


21.05.2018   17:12
В целях изучения и добычи минеральных вод в Уцера, в муниципалитете Они, в ближайшие семь лет будет осуществлена инвестиция по меньшей мере в пять миллионов долларов США и будет построен туристическо-оздаровительный комплекс не меньше, чем на 50 мест.

По информации министерства экономики, инвестиционные обязательства предусматривает лицензия, обладателя которой выявили в результате аукциона в мае 2018 года.

В министерстве отмечают, что осуществление проекта важно с точки зрения масштабов экономической деятельности в регионе Рача, и роста доходов в местный бюджет.

«Проект увеличит и туристический потенциал. В результате аукциона победило ООО «Биджи Инвестмент». Стоимость лицензии на рудник составила 1 252 779 лари», — говорится в информации министерства экономики.

В информации отмечается, что минеральные воды Уцеры уникальны исходя из генезиса воды и особенностей ее формирования. Минеральная вода формируется в кристальных горизонтах «Хрустальной горы», и обогащается разной минеральной композицией Кавказских гор. Это придает руднику лечебные свойства.

«Воды типа «Уцера» и «Терсин» можно разливать и использовать как питьевую-лечебную-столовую воду, а вода типа «Дарасун» используется в бальнео-лечебных целях», — отмечают в министерстве.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
США заинтересовались закупками российского газа Германией
Morgan Stanley спрогнозировал рецессию в России из-за новых санкций США
Кутаисский международный аэропорт принял первый авиарейс из Парижа
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Госаудит обвинил Минздрав Абхазии в неправомерном распоряжении госимуществом
В Сухуми бастуют водители маршруток
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Армении планирует устранить ряд министерств и сформировать новые
Президент Сербии посетит Азербайджан
У посольства Грузии в Копенгагене новый офис (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна