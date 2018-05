Одним из важнейших задач Check in Georgia будет стимулирование грузинского шоу-бизнеса - Кумсишвили

21.05.2018 17:30 Одним из важнейших среди в рамках ежегодной культурной программы Check in Georgia будет стимулирование грузинского шоу-бизнеса, грузинской эстрады – заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили в беседе о проекте Check in Georgia, в рамках которого проведут 15 музыкальных и хореографических мероприятий в исполнении грузинских звезд.



"Это еще один проект Check in Georgia, о котором я с гордостью хочу говорить. Когда мы в 2016 году начинали Check in Georgia, мы объявили, что Check in Georgia должен быть стимулятором местного шоу-бизнеса, и местному шоу-бизнесу надо дать возможность проявить, и освоить свой потенциал.



Когда в текущем году мы принимали решение, как мы могли содействовать местному шоу-бизнесу, мы сформировали программу, в рамках которой решили предложить нашим промоутерам, артистам, представителям шоу-бизнеса, бесплатно провести концерт на трех основных сценах: в концертном зале филармонии Тбилиси, Доме музыки Батуми, и на Black Sea Arena. То есть Check in Georgia финансирует стоимость аренды, стоимость звука, освещения, и соответственно, уже промоутеры, музыканты, представители шоу-бизнеса принимают решение, хотят они провести концерт или нет. Именно это было выражением интересов, которое мы объявили после того, как анонсировали Check in Georgia текущего года.



Должен с радостью сообщить, что мы получили 15 разных предложений о проведении разных мероприятий на этих сценах, за что я весьма им благодарен. Во всем этом принимает участие очень большой перечень наших любимых артистов, музыкантов, хореографических ансамблей. Одним из важнейших среди задач Check in Georgia будет, разумеется, стимулирование грузинского шоу-бизнеса, грузинской эстрады, поощрение, и создание всех возможных условий, чтобы как можно больше развивать это направление"- заявил Дмитрий Кумсишвили.



В рамках проекта запланированы следующие мероприятия:

20 мая - шоу Лелы Цурцумия, концертный зал филармонии

29 мая - соло концерт Гио Хуцишвили, концертный зал филармонии

31 мая - "Грузинский огнь", концертный зал филармонии

7 июня - соло Концерт "Степана"- концертный зал филармонии

12 июня – юбилейный концерт 10-летия группы Reggaeone концертный зал филармонии

13 июня соло-концерт "Степана" – Музыкальный дом Батуми

23 июня - "33 а" и Ниаз Диасамидзе - концертный зал филармонии

24 июня - шоу звезды "Болливуда" Хемы Милан и "Сухишвили"- концертный зал филармонии

31 июля - совместный концерт Ниаза Диасамидзе, "33а", и польской группы "Волос"- Black Sea Arena.

















