Российско-грузинская война 2008 года - Завтра в Европейском суде состоится окончательное рассмотрение дела

22.05.2018 14:59 Завтра в Европейском суде состоится окончательное рассмотрение по делу российско-грузинской войны 2008 года.



По заявлению министра юстиции Грузии, с 2013 года по сегодняшний день в Страсбург отправлено более чем 700 доказательств, в том числе сброшенный Россией в Цхинвали т.н. Искандер. По словам Теи Цулукиани, обломкам оружия провели экспертизу, которая подтвердила, что они настоящие.



У грузинской стороны есть ожидание, что Страсбургский суд примет решение в пользу Грузии.



"Россия сбросила т.н. "Искандер", оружие, обладание которым она до сих пор отрицала, и мы 23 мая с новыми доказательствами покажем Страсбургскому суду, что это действительно не является оружием, сделанным фотошопом, как утверждает Россия, а у нас есть осколки самого этого оружия, которому провели экспертизу. Россия долго доказывала Европейскому суду, что якобы физического доказательства не существует. Сегодня оно существует"- заявила Тея Цулукиани.

























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