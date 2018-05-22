Сербию пригласили к использованию железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс

22.05.2018 23:38 В Азербайджане рассчитывают на использование Сербией железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.



Во время встречи в Баку 21 мая Ильхама Алиева с президентом Сербии Александром Вучичем обсудили вопросы экономического сотрудничества. Алиев отметил перспективность сотрудничества с Сербией и подчеркнул, что Азербайджан рассчитывает на активное использование Сербией железной дороги Баку-Тбилиси-Карс для осуществления грузоперевозок.



“По этой железной дороге уже осуществляется перевозка грузов, их объемы будут увеличиваться. Мы видим Сербию в числе активных пользователей этой дорогой. Кроме этого, есть потенциал для расширения сотрудничества в сфере туризма. Все это приведет к росту взаимного товарооборота, а также внесет вклад в обеспечение безопасности в евразийском регионе”, – сказал Алиев.



Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка только грузов. На начальном этапе объем грузоперевозок по БТК предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.



Нужно отметить, однако, что пока железная дорога не работает в таких объемах, в которых планировалось. Пока регион не ощущает на себе экономического роста.















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