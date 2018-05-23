New.Flatfy.ge - все предложения новой недвижимости Грузии в одном каталоге!

23.05.2018 11:17



Большинство людей покупает жилье раз в жизни и это важный и ответственный шаг для каждого. Flatfy регулярно проводит опросы и исследования, чтобы лучше понимать желания и волнения покупателей перед приобретением собственного жилья и как IT-продукт может в этом помочь. О некоторых проблемах и вопросах, которые выяснили на сегодняшний день, расскажем дальше.



С чего выбирать?



Основной проблемой покупателя является отсутствие опыта в приобретении жилья, что приводит за собой массу вопросов. Первый – отсутствие структурированной информации. Изучая данные о жилых комплексах на сайтах застройщиков, покупатели, зачастую отмечают её рекламный характер. Чтобы выяснить, сколько квартир в доме, с какого материала строятся стены, какая инфраструктура в комплексе, вокруг него и прочее, нужно очень внимательно искать эти данные, часто прибегая к помощи форумов и других источников, на что требуется иметь неимоверный запас времени.



Второй – сайты застройщиков разные. Сравнить два строящихся дома от разных девелоперов еще та задача.



Поэтому, команда каталога новостроек Flatfy уже нашла все жилые комплексы и структурировала информацию по ним. Вам остается только выбирать и сравнивать!



Что у нас получилось – 447 проектов в Тбилиси, Батуми и других городах страны от 285 застройщиков уже сейчас на одном сайте -



А где этот дом строится?



Изучая потребности покупателей нового жилья, мы выяснили, что инвесторы первым делом обращают внимание на стоимость жилья и на его расположение



С локацией две основные проблемы, люди или точно знают, где они хотят жить (например, ребенок ходит в эту школу, рядом живут родители и хочется только в этом секторе) или вообще не знают, хотят понять, где лучше. Также это может быть инвестор, который хочет вложить деньги в жилье, которое после будет сдавать в аренду и тут тоже важно понимать в каких местах спрос на съем жилья будет выше.



Мы сделали возможность выбирать жилые комплексы на карте. Тут вы сможете и удобно оценить что, где строится, какая плотность застройки, какое расстояние к морю (в Батуми), что рядом, какие садики, школы, парки, какая транспортная развязка и т.д.



Хочу тут купить квартиру, а могу ли?



Выбрав расположение, люди начинают смотреть, а хватит ли им денег на покупку. Чтобы ответить на этот вопрос, для каждого комплекса в каталоге мы выяснили минимальную цену за квадратный метр. По этой цене конечно не всегда можно сказать сколько стоит конкретная квартира, но она дает возможность сегментировать ЖК и понимать что эта новостройка для меня дорогая, а эту стоит рассмотреть потому как в ней я смогу по деньгам купить квартиру в 75 квадратов.



Оказалось, что стоимость самых недорогих квартир в Тбилиси стартует от 380 долларов за квадрат, а в Батуми – от 330 долларов за метр квадратный. Цена на более элитное жилье начинается от 1200 долларов за квадрат.



В будущем, при наличии запросов от пользователей, планируем углублять информацию о стоимости, уточняя ее вплоть до стоимости конкретных квартир, в конкретном доме. Для этого нам нужно наладить более плотную работу с застройщиками и продавцами недвижимости, и мы очень рассчитываем на плодотворное сотрудничество с их стороны. Если вы представитель застройщика – напишите нам “привет” на newprojects@flatfy.ge.



А как же риски, ведь это инвестиция?



Первичный рынок жилья – это инвестиция. 50% покупок новых квартир приходится на стадию, когда дом еще в фундаменте или строится. Именно из-за риска остаться ни с чем люди в половине случаев предпочитают вторичное жилье квартире в новостройке.



Мы не можем давать гарантии, что дом построится, но мы гарантируем максимально объективную информацию и данные у нас на сайте. Для достижения этого у нас работает целый отдел контент-менеджеров и журналистов-аналитиков.



Но, все же, чтобы пользователь мог лучше оценить “риски инвестирования” – мы добавили в каталог не только “активные” проекты, но и завершенные. На каждой странице строительной компании (например, посмотрите на странице застройщика Архи Групп) вы можете увидеть, сколько уже существует компания, сколько проектов она строит сейчас и сколько сдала в эксплуатацию.



Удобно ли это все?



Новостройки Flatfy.ge отлично работают на двух языках (грузинском и русском) на всех устройствах: компьютере, планшете, мобильном телефоне. Вы сможете сесть с женой/мужем дома, сделать чай/налить по бокалу вина и вместе выбирать жилье своей мечты используя большой экран компьютера. После, добавить понравившиеся жилые комплексы себе в избранное и получать на телефон обновления по этим проектам, в том числе и новости от их застройщиков.



Чего ждать в будущем?



Планируя развитие каталога, мы всегда интересуемся у пользователей, что им нужно. Например, прямо сейчас у нас на сайте запущен опрос, по результатам которого мы подкорректируем то, что появится в каталоге в ближайшем будущем и на что мы будем обращать больше внимания.



Уже сейчас можем сказать, что в ближайшем времени каталог будет доступен еще и на английском языке, а пока мы продолжим актуализировать и систематизировать информацию. Вскоре запустим несколько востребованных фич и расширим данные доступные на сайте.



Готовы



New.Flatfy.ge - комфортный выбор новых жилых комплексов в Грузии!



Напомним, Flatfy.com – онлайн-сервис для выбора квартир. Поисковая система Flatfy собирает все объявления по продаже и аренде жилья и дает возможность на одном сайте комфортно выбирать жилье среди всех предложений на рынке. Flatfy работает в 37 странах, в 2016 году проект был запущен в Грузии и в апреле 2018 был запущен каталог новостроек.





Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек в Грузии. Прямо сейчас можно посмотреть предложения в 447 строящихся и построенных жилых комплексах и домах от 285 строительных компаний.Большинство людей покупает жилье раз в жизни и это важный и ответственный шаг для каждого. Flatfy регулярно проводит опросы и исследования, чтобы лучше понимать желания и волнения покупателей перед приобретением собственного жилья и как IT-продукт может в этом помочь. О некоторых проблемах и вопросах, которые выяснили на сегодняшний день, расскажем дальше.Основной проблемой покупателя является отсутствие опыта в приобретении жилья, что приводит за собой массу вопросов. Первый – отсутствие структурированной информации. Изучая данные о жилых комплексах на сайтах застройщиков, покупатели, зачастую отмечают её рекламный характер. Чтобы выяснить, сколько квартир в доме, с какого материала строятся стены, какая инфраструктура в комплексе, вокруг него и прочее, нужно очень внимательно искать эти данные, часто прибегая к помощи форумов и других источников, на что требуется иметь неимоверный запас времени.Второй – сайты застройщиков разные. Сравнить два строящихся дома от разных девелоперов еще та задача.Поэтому, команда каталога новостроек Flatfy уже нашла все жилые комплексы и структурировала информацию по ним. Вам остается только выбирать и сравнивать!Что у нас получилось – 447 проектов в Тбилиси, Батуми и других городах страны от 285 застройщиков уже сейчас на одном сайте - New.Flatfy.ge Изучая потребности покупателей нового жилья, мы выяснили, что инвесторы первым делом обращают внимание на стоимость жилья и на его расположениеС локацией две основные проблемы, люди или точно знают, где они хотят жить (например, ребенок ходит в эту школу, рядом живут родители и хочется только в этом секторе) или вообще не знают, хотят понять, где лучше. Также это может быть инвестор, который хочет вложить деньги в жилье, которое после будет сдавать в аренду и тут тоже важно понимать в каких местах спрос на съем жилья будет выше.Мы сделали возможность выбирать жилые комплексы на карте. Тут вы сможете и удобно оценить что, где строится, какая плотность застройки, какое расстояние к морю (в Батуми), что рядом, какие садики, школы, парки, какая транспортная развязка и т.д.Выбрав расположение, люди начинают смотреть, а хватит ли им денег на покупку. Чтобы ответить на этот вопрос, для каждого комплекса в каталоге мы выяснили минимальную цену за квадратный метр. По этой цене конечно не всегда можно сказать сколько стоит конкретная квартира, но она дает возможность сегментировать ЖК и понимать что эта новостройка для меня дорогая, а эту стоит рассмотреть потому как в ней я смогу по деньгам купить квартиру в 75 квадратов.Оказалось, что стоимость самых недорогих квартир в Тбилиси стартует от 380 долларов за квадрат, а в Батуми – от 330 долларов за метр квадратный. Цена на более элитное жилье начинается от 1200 долларов за квадрат.В будущем, при наличии запросов от пользователей, планируем углублять информацию о стоимости, уточняя ее вплоть до стоимости конкретных квартир, в конкретном доме. Для этого нам нужно наладить более плотную работу с застройщиками и продавцами недвижимости, и мы очень рассчитываем на плодотворное сотрудничество с их стороны. Если вы представитель застройщика – напишите нам “привет” на newprojects@flatfy.ge.Первичный рынок жилья – это инвестиция. 50% покупок новых квартир приходится на стадию, когда дом еще в фундаменте или строится. Именно из-за риска остаться ни с чем люди в половине случаев предпочитают вторичное жилье квартире в новостройке.Мы не можем давать гарантии, что дом построится, но мы гарантируем максимально объективную информацию и данные у нас на сайте. Для достижения этого у нас работает целый отдел контент-менеджеров и журналистов-аналитиков.Но, все же, чтобы пользователь мог лучше оценить “риски инвестирования” – мы добавили в каталог не только “активные” проекты, но и завершенные. На каждой странице строительной компании (например, посмотрите на странице застройщика Архи Групп) вы можете увидеть, сколько уже существует компания, сколько проектов она строит сейчас и сколько сдала в эксплуатацию.Новостройки Flatfy.ge отлично работают на двух языках (грузинском и русском) на всех устройствах: компьютере, планшете, мобильном телефоне. Вы сможете сесть с женой/мужем дома, сделать чай/налить по бокалу вина и вместе выбирать жилье своей мечты используя большой экран компьютера. После, добавить понравившиеся жилые комплексы себе в избранное и получать на телефон обновления по этим проектам, в том числе и новости от их застройщиков.Планируя развитие каталога, мы всегда интересуемся у пользователей, что им нужно. Например, прямо сейчас у нас на сайте запущен опрос, по результатам которого мы подкорректируем то, что появится в каталоге в ближайшем будущем и на что мы будем обращать больше внимания.Уже сейчас можем сказать, что в ближайшем времени каталог будет доступен еще и на английском языке, а пока мы продолжим актуализировать и систематизировать информацию. Вскоре запустим несколько востребованных фич и расширим данные доступные на сайте.Готовы купить квартиру в Батуми в новостройке ? Выбирайте подходящие варианты прямо сейчас на New.Flatfy.ge!New.Flatfy.ge - комфортный выбор новых жилых комплексов в Грузии!Напомним, Flatfy.com – онлайн-сервис для выбора квартир. Поисковая система Flatfy собирает все объявления по продаже и аренде жилья и дает возможность на одном сайте комфортно выбирать жилье среди всех предложений на рынке. Flatfy работает в 37 странах, в 2016 году проект был запущен в Грузии и в апреле 2018 был запущен каталог новостроек.











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