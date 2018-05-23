В посольстве Чехии проходит грузинско-чешский бизнес-форум

23.05.2018 17:55 В посольстве Чехии проходит грузинско-чешский бизнес-форум. В мероприятии участвуют представители 12 чешских компаний. Форум открыли президент Торгово-промышленной палаты Грузии Нино Чиковани, вице-президент Сената парламента Чехии Жири Сестак, и чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Грузии Томас Перлицки.



До начала форума президент Торгово-промышленной палаты заявила журналистам, что сегодняшний бизнес форум преследует целью углубление экономических отношений между двумя странами, и укрепление новых контактов.



"Торговый баланс с точки зрения экспорта и импорта нуждается в улучшении. Такие мероприятия направлены именно на то, чтобы увеличить экспорт грузинской продукции, как в страны Евросоюза, так и другие страны. Надеемся, что сегодняшний форум внесет свою лепту в дело улучшения этого баланса"- отметила Нино Чиковани.



По информации директора проекта "Производи в Грузии", Михаила Хидурели, Республика Чехия является весьма интересным партнером для Грузии. По его же словам, в 2017 году прямая иностранная инвестиция из Чехии составила 134 миллиона долларов США.



"Это очень хороший показатель. Инвестиции в основном приходятся на энергетический сектор и транспортную сферу. Мы можем улучшить все это. Сегодня мы собираемся говорить о гостиничном рынке. В Грузии много пятизвездочных гостиниц, и все еще не освоен сегмент гостиниц выше среднего. Кроме того, мы собираемся говорить на тему аутсорсинга бизнес процессов. Грузия является весьма хорошей локацией для того, чтобы компании перешли сюда, и делали аутсорсинг бизнес процессов в Грузии"- заявил Михаил Хидурели.



Компании, участвующие в грузинско-чешском бизнес форуме, представляют следующие сферы: производство фитотерапевтических медикаментов, инновационные методы здравоохранения, фармацевтика, логистика, страховой сектор, производство бытовых-ремонтных материалов, банковский сектор, производство авточастей, нефтепродукция и















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

