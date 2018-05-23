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«Financial Tribune»: Почему Тбилиси заморозил банковские счета граждан Ирана?


23.05.2018   18:49
Деловая газета "Financial Tribune", отражающая интересы финансовых и бизнес кругов Ирана сообщает, что иранско-грузинская торгово-промышленная палата недовольна недавним решением Грузии, предусматривающим заморозку счетов граждан Ирана в грузинских банках.

"Мы стараемся, и не жалеем усилий, чтобы произошла разблокировка банковских счетов граждан Ирана"- заявила глава грузино-иранской торгово-промышленной палаты Сеиде Фатемех Мугим.

"Мы поставили этот вопрос перед правительством Грузии, но получили весьма сумбурный ответ. Мы также попросили существующее в Тбилиси посольство Ирана помочь нам в урегулировании этого вопроса"- отметила Сеиде Мугим.

Руководитель грузино-иранской торгово-промышленной палаты объяснила поступок Тбилиси против граждан Ирана ужесточением иммиграционной политики Грузии. Кроме того, по ее мнению, очевидно, что на решение Грузии в определенной мере повлияло давление США, направленное против Ирана.

Недавно одна из финансовых структур Грузии получила директиву, согласно которой гражданам Ирана, у которых нет вида на жительство, прекратят банковскую услугу. Соответственно ужесточенному иммиграционному законодательству Грузии, постоянный вид на жительство выдается только тем иностранцам, которые находятся в стране не менее чем 10 лет.







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