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Министр экономики Грузии встретился с министром торговли США в Вашингтоне


24.05.2018   15:58
Министр экономики Грузии Дмитрий Кумсишвили встретился с министром торговли США Уилбуром Россом в Вашингтоне. Стороны обсудили углубление экономического сотрудничества между США и Грузией и перспективы подписания Соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Кумсишвили заявил, что «Соглашение о свободной торговле значительно увеличит объем экспорта обеих стран, привлечет инвесторов и будет содействовать увеличению количества рабочих мест». Он также разъяснил, что приветствует приток американских инвестиций в Грузию, поскольку это «поможет поступлению в страну технологий и новых знаний».

По словам министра экономики, с учетом возрастающего интереса американских компаний в отношении Грузии за последнее время, на встрече обсудили возможность открытия американского торгового представительства в регионе Южного Кавказа и возможности активизации торговых визитов.

Дмитрий Кумсишвили отправился в США 21 мая в составе правительственной делегации Грузии во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили. Визит правительственной делегации в США завершится 23 мая.

В рамках визита министр экономики встретился с заместителем директора Международного валютного фонда (МВФ) Чжаном Тао и исполняющего обязаности директора Ричардом Дорборшем. В рамках двусторонних переговоров стороны обсудили проводящиеся в стране реформы и вопрос создания «Фонда кредитных гарантий» для малых и средних предпринимателей.






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