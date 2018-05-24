За время правления «Грузинской мечты» государственный долг Грузии почти удвоился

24.05.2018 16:25 Согласно бюджету на 2018 год, правительство планирует взять в долг 1, 6 млрд. лари внешнего и 400 млн. внутреннего долга.



Значительная часть внешних заимствований пойдет на финансирование инфраструктурных проектов - таких, как строительство автомагистрали Запад-Восток, новых тоннелей и дорог.



При этом государственный долг к концу 2018 года составит 18, 1 млрд. лари, что на 94% больше, чем в 2013 году.



В настоящее время соотношение внешнего долга к ВВП составляет 44, 6%, что превышает предельный уровень определенный нынешней правящей партией в стратегическом документе развития страны «Грузия – 2020», который был принят в 2014 году – тогда предельно допустимый уровень соотношения долга к ВВП был определен в 40%.



При этом конституция Грузии допускает рост внешнего долга до показателя в 60% в отношении ВВП, соответственно, сугубо с точки зрения закона, а не собственных предвыборных обещаний, нынешнее правительство легко может продолжать наращивать госдолг в течение многих лет.



В 2013 году внешний долг составлял 9, 3 млрд. лари и 34, 7% от ВВП, в 2014-м – 10, 4 млрд. и 35, 6%, в 2015-м - 13, 2 млрд. и 41, 4%, в 2016-м – 15, 1 млрд. и 44, 4%, в 2017-м - 16, 9 млрд. и 44, 6%.



По мнению Службы аудита Грузии, в первую очередь, внешний долг связан с валютными рисками – когда приходит время очередной выплаты, резко растет спрос на иностранную валюту, в итоге курс национальной валюты на некоторое время падает. После того, как выплаты завершены, курс укрепляется, и так – до следующего раза.















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