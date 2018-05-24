Очень важно начать переговоры о свободной торговле с США - вице-спикер парламента

24.05.2018 17:41 Очень важно, чтобы начались переговоры по поводу свободной торговли с США, - об этом заявила вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили, которая подытожила визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Соединенные Штаты Америки.



По ее словам, грузинская сторона воздерживается от лишних разговоров по этой теме, чтобы не навредить процессу, однако важна и готовность другой стороны.



Как заявила Чугошвили, в рамках визита премьера были зафиксированы очень важные посылы, в особенности в плане поддержки США по части интеграции в НАТО.



«Поддержка США выражается и в различных компонентах, каковым является развитие демократии, а также экономическое усиление и экономическое сотрудничество, что становится все более актуальным и значительным. Увеличиваются прямые американские инвестиции, а также очень важно, чтобы начались переговоры по поводу свободной торговли. Соответственно, зафиксированные в ходе этого визита посылы, а также очень высокий ранг встреч дает нам основания думать, что Америка, как наш главный стратегический партнер, еще более активизируется и еще более будет способствовать развитию Грузии как в плане безопасности, так и по части демократического и экономического развития.



Хочу зафиксировать позицию парламента в связи с этим визитом – с радостью отмечаем, что отношения с администрацией США все более углубляются, переходят на другую ступень, и я убеждена, что в ближайший период это еще более выразится в конкретных результатах и шагах», - заявила Чугошвили.















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