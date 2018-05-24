С 1 ноября будут штрафовать таксистов, не имеющих разрешение на деятельность

24.05.2018 18:53 Процесс выдачи разрешения на деятельность такси в столице будет вестись с августа до ноября. А с 1 ноября услуга такси без регистрации будет считаться неразрешенной деятельностью, и повлечет штраф размером 200 лари. Об этом заявила заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе



"В связи с такси парламент принял законопроект тремя слушаниями. Через несколько дней мы начнем активную работу над двумя актами, которые должно издать Городское собрание. Парламент принял закон для того, чтобы создать основание для муниципалитета для урегулирования вопроса перевозки пассажиров т.н. М1 легковыми автомашинами. В то же время мы активно работали с Министерством финансов.



Ходили слухи, что разрешение для такси включает налогообложение водителей такси, но

это полный вздор. Никакого нового налога не будет. Все те льготные режимные системы, что существуют на сегодня для микро бизнеса, являются действующими, сохранятся для водителей такси, просто после принятия акта Городского собрания, с августа по ноябрь месяц начнется регистрация для получения разрешения. Уже примерно с 1 ноября осуществление сервиса такси без регистрации будет считаться неразрешенной деятельностью, и будет подлежать санкции в 200 лари, предусмотренной Административным кодексом правонарушений.



Хочу еще раз напомнить обществу, что для лицензии пользования такси на первом этапе необходимо удостоверение личности, и внести одноразовый сбор в размере около 50 лари. Это одноразовый налог, фактически деньги за бумагу. Для гибридных автомашин налог составит 50% полного налога, а для электромобилей будет бесплатным. Этим мы поощряем данное направление, и другого условия разрешения не будет"- заявила Майя Битадзе.

















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