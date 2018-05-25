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Часть регионов Грузии, в том числе Тбилиси, остались без света из-за аварии на Ингури ГЭС
25.05.2018 11:49
Авария, произошедшая вечером в четверг на Ингури ГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции Грузии, оставила без света ряд регионов страны, включая часть Тбилиси.
Как сообщает пресс-служба АО "Государственная электросистема Грузии", аварийное отключение Ингури ГЭС создало в системе дефицит электроэнергии, который пришлось возмещать за счет резерва и импорта из соседних стран.
"В настоящее время энергоснабжение Тбилиси полностью восстановлено, поэтапно идет восстановление подачи электроэнергии отключенным регионам страны", - говорится в сообщении.
В эти часы дополнительные поставки электроэнергии в Грузию осуществляются из Турции, Армении и России.
Специалисты уже приступили к изучению причин аварии на Ингури ГЭС.
Как сообщил журналистам технический директор станции Гия Хубуа, проблема возникла c турбиной одного из агрегатов. По его словам, предположительно, повредилась одна из труб турбины, после чего место поломки затопило и необходимо откачать воду, чтобы приступить к ликвидации повреждения.
Сбой в электросистеме Грузии создал проблемы и в водоснабжении нескольких районов Тбилиси, где сейчас также ведутся работы по поэтапному восстановлению подачи воды населению.
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