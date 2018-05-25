Кумсишвили: Во второй половине дня станет известно, насколько серьезна авария, произошедшая на «Ингури ГЭС»

25.05.2018 11:51 По заявлению первого вице-премьера, министра экономики Грузии Дмитрия Кумсишвили, сегодня во второй половине дня станет известно, насколько серьезна авария, произошедшая на «Ингури ГЭС» .



«О серьезности аварии на «Ингури ГЭС» сможем дать конкретный ответ, наверное, сегодня во второй половине дня. Определенные сектора генерации залила вода, соответственно, в течение всей ночи велось ее откачивание. Позже мы будем знать размер ущерба и то, какой период нам потребуется на полное восстановление системы. Вчера мы задействовали резервные системы. Также был осуществлен импорт, чтобы подача электроэнергии была стабильной», - заявил Кумсишвили.



Что касается снабжения электроэнергией оккупированной Абхазии, по словам Кумсишвили, во второй половине дня у него будет ответ, станет ли оно осуществляться из России или других источников.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

