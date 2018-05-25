Бахтадзе: Всем кредиторам будет запрещено рассчитывать штрафы исходя из общей суммы кредита

25.05.2018 22:05 Министр финансов Мамука Бахтадзе на сегодняшнем заседании правительства представил законодательную инициативу, включающую пять основных направлений.



«Мы обещали населению Грузии, что установим новые, справедливые правила игры в финансово-банковском секторе. Сегодня мы представляем пять базовых принципов нашей инициативы:



Всем кредиторам будет запрещено требовать от клиента иное имущество, кроме внесенного в залог;



Ломбардам и частным кредиторам (т. н. ростовщикам) запрещается принимать в обеспечение кредита (под залог) автомобили и недвижимость;



Эффективная процентная ставка будет установлена до максимального предела в 50 % годовых, что вдвое меньше действующей предельно допустимой ставки в 100 % годовых», — заявил Мамука Бахтадзе.



Как отметил Бахтадзе, четвертый принцип предусматривает отказ от «существующей безответственной и несправедливой системы начисления штрафов». Это означает, что всем кредиторам будет запрещено начислять штрафы исходя из общей суммы кредита.



«Самый важный принцип заключается в том, что эти правила игры будут распространены на весь финансовый сектор. Это банки, микрофинансовые организации, ломбарды и частные ростовщики, все, кто занимается финансовой деятельностью», — сказал Мамука Бахтадзе.



По его словам, инициатива призвана обеспечить максимальную прозрачность финансового сектора.



При этом министр финансов пояснил, что ломбардам будет предоставлен разумный срок на усовершенствование работы и создание единого программного обеспечения, позволяющего организовать учет всех внесенных под залог предметов, чтобы исключить вероятность криминальных моментов.



Как в заключение сообщил Мамука Бахтадзе, в связи с высоким общественным интересом к данной теме 29 мая он проведет пресс-конференцию, посвященную данной законодательной инициативе.















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