Казино могут лишиться привилегий относительно запрета на курение в общественных местах

29.05.2018 10:14



У посетителей заведений азартной сферы такая инициатива вызывает разноречивые чувства. С одной стороны, возможность не ограничивать себя в табакокурении может появиться у всех посетителей специализированных заведений, с другой – лишиться шанса на использование сигарет способны и почитатели казино. Пока этот вопрос не будет решен окончательно, любителям игровых автоматов придется либо лимитировать себя в пагубной привычке, либо перейти на использование любимых слотов в онлайн-формате. Последний может показаться особенно привлекательным тем, кто отправляется в залы не столько рискнуть деньгами, сколько погрузиться в особую атмосферу бесконечного вращения барабанов: специализированные площадки в Интернете предлагают пользоваться демо-версиями аппаратов, что исключает малейший денежный проигрыш.

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Вступление в силу с 1 мая запрета о курении в общественных местах в Грузии получило неожиданное продолжение. Так, одной из категорий объектов, где нет ограничений на создание вокруг себя дымовой завесы, стали казино. В этой связи Ассоциация игорного бизнеса страны обратилась в парламент с просьбой разрешить людям баловаться сигаретами не только в казино, но и в любых других местах игорной индустрии. В частности, речь идет о залах игровых автоматов, азартных клубах, тотализаторах. При этом Ассоциация указывает, что если ее заявление не будет удовлетворено, то привилегий следует лишить и казино, чтобы в этом направлении у них не было монополии.У посетителей заведений азартной сферы такая инициатива вызывает разноречивые чувства. С одной стороны, возможность не ограничивать себя в табакокурении может появиться у всех посетителей специализированных заведений, с другой – лишиться шанса на использование сигарет способны и почитатели казино. Пока этот вопрос не будет решен окончательно, любителям игровых автоматов придется либо лимитировать себя в пагубной привычке, либо перейти на использование любимых слотов в онлайн-формате. Последний может показаться особенно привлекательным тем, кто отправляется в залы не столько рискнуть деньгами, сколько погрузиться в особую атмосферу бесконечного вращения барабанов: специализированные площадки в Интернете предлагают пользоваться демо-версиями аппаратов, что исключает малейший денежный проигрыш.Что предлагают виртуальные ресурсы?На таких сайтах, как Азино 777 , сегодня представлены тренировочные варианты слотов, являющиеся точными копиями привычных денежных продуктов. Для того чтобы гемблеры не теряли интереса к процессу, могли следить за своими успехами и поражениями, при запуске каждой игры счет пополняется тысячей кредитов. Опустив свой баланс до нуля, можно вернуться к вращению барабанов на автомате вновь, получив в очередной раз заветные деньги, которые, правда, нельзя обналичить.Обычно ассортимент демо-версий мало чем отличается от того, что приготовлен для рисковых забав. В каталог одной площадки могут быть включены десятки разноплановых аппаратов от самых популярных производителей и в наиболее востребованных тематиках. Новинки чаще всего помещены в отдельные блоки и могут быть использованы в том числе и для того, чтобы безболезненно разработать стратегию ведения игры перед походом в реальный зал.











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