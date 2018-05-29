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Казино могут лишиться привилегий относительно запрета на курение в общественных местах
29.05.2018 10:14
Вступление в силу с 1 мая запрета о курении в общественных местах в Грузии получило неожиданное продолжение. Так, одной из категорий объектов, где нет ограничений на создание вокруг себя дымовой завесы, стали казино. В этой связи Ассоциация игорного бизнеса страны обратилась в парламент с просьбой разрешить людям баловаться сигаретами не только в казино, но и в любых других местах игорной индустрии. В частности, речь идет о залах игровых автоматов, азартных клубах, тотализаторах. При этом Ассоциация указывает, что если ее заявление не будет удовлетворено, то привилегий следует лишить и казино, чтобы в этом направлении у них не было монополии.
У посетителей заведений азартной сферы такая инициатива вызывает разноречивые чувства. С одной стороны, возможность не ограничивать себя в табакокурении может появиться у всех посетителей специализированных заведений, с другой – лишиться шанса на использование сигарет способны и почитатели казино. Пока этот вопрос не будет решен окончательно, любителям игровых автоматов придется либо лимитировать себя в пагубной привычке, либо перейти на использование любимых слотов в онлайн-формате. Последний может показаться особенно привлекательным тем, кто отправляется в залы не столько рискнуть деньгами, сколько погрузиться в особую атмосферу бесконечного вращения барабанов: специализированные площадки в Интернете предлагают пользоваться демо-версиями аппаратов, что исключает малейший денежный проигрыш.
Что предлагают виртуальные ресурсы?
На таких сайтах, как Азино 777, сегодня представлены тренировочные варианты слотов, являющиеся точными копиями привычных денежных продуктов. Для того чтобы гемблеры не теряли интереса к процессу, могли следить за своими успехами и поражениями, при запуске каждой игры счет пополняется тысячей кредитов. Опустив свой баланс до нуля, можно вернуться к вращению барабанов на автомате вновь, получив в очередной раз заветные деньги, которые, правда, нельзя обналичить.
Обычно ассортимент демо-версий мало чем отличается от того, что приготовлен для рисковых забав. В каталог одной площадки могут быть включены десятки разноплановых аппаратов от самых популярных производителей и в наиболее востребованных тематиках. Новинки чаще всего помещены в отдельные блоки и могут быть использованы в том числе и для того, чтобы безболезненно разработать стратегию ведения игры перед походом в реальный зал.
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