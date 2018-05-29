В Баку официально открыли «Южный газовый коридор»

29.05.2018 11:33 В Баку состоялось официальное открытие «Южного газового коридора», по которому газ из Азербайджана пойдет в Европу. Об этом сообщает РИА «Новости».



Как стало известно, в церемонии открытии газопровода приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, представители Великобритании, США и западные нефтегазовые компании.



Во время церемонии Алиев запустил первый газ, который пойдет в турецкий трубопровод TANAP.



Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак сообщил, что трансанатолийский газопровод TANAP будет введен в эксплуатацию 12 июня.



Трансанатолийский газопровод стоимостью $9,2 млрд предусматривает поставку газа из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод.















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