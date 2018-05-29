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По направлению Ереван-Тбилиси-Батуми будет следовать сезонный поезд
29.05.2018 12:12
По информации «Грузинской железной дороги», с 15 июня на направлении Ереван-Тбилиси-Батуми будет действовать скоростной поезд №202/201. Принадлежащий Южнокавказской железной дороге (Армения) состав, в летний период ежедневно будет следовать по данному направлению.
По сообщению «Грузинской железной дороги», поезд выйдет из Еревана в 15:30 и прибудет в Батуми в 07:10, отправится из Батуми в Ереван в 15:40 и прибудет в столицу Армении в 07:25.
«По данному направлению существуют нововведения: к числу остановок поезда №202/201 добавляеться станция Самтредия. Тариф на проезд в поезде будет определен в зависимости от категории вагонов. В случае увеличения пассажиропотока, предусмотрено добавление вагонов в состав поезда», — заявляют в «Грузинской железной дороге».
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