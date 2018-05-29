Сорос предсказал новый глобальный финансовый кризис

29.05.2018 21:09 Инвестор-миллиардер и филантроп Джордж Сорос заявил о том, что мир, вероятно, движется к новому крупному финансовому кризису. Его речь опубликовали на сайте Европейского совета по международным отношениям.





К кризису может привести усугубляющийся раскол между США и Европой, угроза территориального распада после Brexit, политика жесткой экономии, которая мешает развиваться экономике Европы, усиление популизма и кризис с беженцами. Все это создает реальную угрозу существованию Евросоюза, считает он.



Уже сейчас, по его словам, в перспективе виден отказ от ядерной сделки с Ираном и разрушение трансатлантического альянса. Эти события будут иметь негативные последствия для экономики Европы и вызовут дальнейший разлад. Признаками приближающейся опасности он назвал укрепляющийся доллар и бегство инвесторов из валют развивающихся стран.



«Слова о том, что существование Европы находится под угрозой, больше не являются фигурой речи, это грубая реальность», — заявил Сорос.



Начать преодоление кризиса миллиардер предложил с ситуации с наплывом беженцев, которую необходимо взять под контроль. Для облегчения ситуации он рекомендовал Европе запустить программу помощи Африке объемом в 30 миллиардов евро в год, аналогичную послевоенному плану Маршалла по помощи США Европе. Ради этого он предложил ЕС взять кредиты, увеличив госдолг, поскольку у Европы хорошая кредитоспособность заемщика и она почти не задействована. Такая финансовая схема стимулирует развитие европейской экономики, считает Сорос.



Он высказал мнение, что никакие страны нельзя принуждать размещать у себя беженцев, так же, как и нельзя принуждать беженцев обустраиваться там, где они не хотят, но призвал ЕС выработать единую миграционную политику вместо набора отдельных, которые могут противоречить интересам других стран. По замечанию Сороса, сейчас большинство стран Европы больше стремятся прекратить приток беженцев, чем стимулировать развитие демократии в странах, откуда они бегут. В результате значительная часть имеющихся средств идет на «грязные сделки с диктаторами», которых подкупают, чтобы они не разрешали своим согражданам уезжать, заметил он. Такая политика в будущем приведет к появлению еще большего числа политических беженцев, предупредил он.



Также Сорос посоветовал Великобритании отказаться от выхода из ЕС, а самому Евросоюзу пересмотреть действующие договора, например, обязывающие членом союза в итоге перейти на евро, которые устарели, ограничивают возможности стран-участниц и ставят их в неравноправное положение. Он выразил надежду, что нужда заставит страны-участницы ЕС отложить в сторону национальные интересы ради сохранения самого союза.



В феврале 2018 года миллиардер перевел 140 тысяч долларов на нужды кампании противников Brexit и пообещал продолжить им помогать. Летом 2016 года он предсказывал, что из-за Brexit начнется новый глобальный финансовый кризис, сопоставимый с кризисом 2008-2008 годов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

