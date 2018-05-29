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Национальный банк Грузии ограничит максимальную процентную ставку на кредиты
29.05.2018 22:13
Национальный банк Грузии ограничит максимальную процентную ставку на кредиты на уровне 50% в отличие от нынешних 100%, — заявил сегодня вице-президент Национального банка Грузии Арчил Мествиришвили.
«Проект скоро поступит на рассмотрение парламента, и он предусматривает ограничение максимального эффективного процента на уровне 50%.
Как известно, в прошлом году было принято ограничение на уровне 100%, сейчас мы идем дальше, и сокращаем лимит в два раза.
Целью этого решения не является контроль над процентной ставкой, мы лишь намерены искоренить высокорискованные кредиты, которые выдавались неплатежеспособным гражданам под чрезвычайно высокий процент», — заявил вице-президент Нацбанка, передает «Бизнес-Грузия».
Данная мера почти не коснется коммерческих банков, которые и так не выдают дорогие кредиты, включая ломбардные: инициатива больше ударит по небольшим микрокредитным организациям, онлайн-кредитным компаниям и частным ростовщикам, — добавил финансист.
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