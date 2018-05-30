В Грузии построят первое предприятие по производству протеинов и других пищевых добавок

30.05.2018 11:37 В Грузии будет построено первое предприятие протеинов и других пищевых добавок. Проект осуществит компания "Компава Джорджия".



Предприятие будет построено с помощью государственной программы "Производи в Грузии". В поддержку бизнеса компании передали 4800.00 квадратных метров земельного участка и находящиеся на нем постройки, в промышленной зоне в поселке Орхеви.



В новом предприятии в год будет производиться 40 тонн разных пищевых добавок, в том числе протеины, креатины, и аминокислоты. В компании заявляют, что произведенная продукция заменит часть импорта, а определенное количество будет экспортироваться.



В предприятии будут работать 40 человек, а размер инвестиции составляет более 1,733 миллиона лари.

















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