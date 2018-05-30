Рост ВВП Грузии в янв-апр ускорился до 5,5%

30.05.2018 18:41 Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии ускорился в январе-апреле 2018 года до 5,5 процента с 4,2 процента в январе-апреле прошлого года, сообщила в среду Национальная статистическая служба.



В апреле рост ВВП ускорился до 6,5 процента в сравнении с 2,1 процента в апреле прошлого года и 5,6 процента в марте текущего года.



В 2017 году экономический рост ускорился до 5,0 процента с 2,2 процента годом ранее.



За первые четыре месяца текущего года экспорт увеличился на 22 процента до $961 миллиона, дефицит торгового баланса вырос на 23 процента до $1,861 миллиарда, а переводы увеличились на 21 процент до $479 миллионов.















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