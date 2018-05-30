Таможенные службы Молдовы, Украины и Грузии расширят сотрудничество

30.05.2018 20:04 Таможенные службы Молдовы, Украины и Грузии активизируют сотрудничество и распростронят его на области обучения, стажировок и обмена опытом.



Это предусматривает соответствующий меморандум, который подписали гендиректор Таможенной службы Молдовы Виталий Врабие, исполняющий обязанности руководителя Государственной налоговой службы Украины Мирослав Продан и председатель Службы доходов Грузии Георгий Табуашвили в ходе трехсторонней встречи глав таможенных органов трех государств, состоявшейся 25-26 мая в г. Ирпень (Украина), где расположен Национальный университет Государственной налоговой службы Украины, сообщает interlic.md.



В Меморандуме четко излагается порядок взаимодействия между органами, ответственными за подготовку специалистов в таможенной области. В соответствии с договоренностями, стороны организуют учебные программы, стажировку для курсантов, в том числе режиме онлайн, обмен опытом или обмен инструкторами в соответствующих областях и т.д.



В ходе переговоров со своими коллегами, гендиректор Таможенной службы Молдовы Виталий Врабие подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества сторон во всех областях их ответственности. По его словам, цифры свидетельствуют об активизации торговых отношений между тремя государствами, поэтому Молдове, Украине и Грузии важно развивать механизмы взаимодействия как на уровне обмена информацией, так и на уровне обмена опытом.



Согласно статистическим данным, за первые 4 месяца этого года импорт в Молдову из Украины составил $254 млн., зарегистрировав рост на 73%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, молдавский экспорт в Украину вырос в 2,5 раза – до $65,9 млн. Также в январе-апреле с.г. объем импортируемых из Грузии товаров удвоился, достигнув $1,5 млн. В то же время, молдавский экспорт в Грузию увеличился на 34%, составив $7,5 млн.















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