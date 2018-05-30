Центр для туристов открылся в Национальном парке Казбеги

30.05.2018 20:45 Министр окружающей среды и природных ресурсов Грузии Леван Давиташвили открыл в Национальном парке Казбеги центр для визитеров, говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети Facebook.



Министр отметил, что туристы смогут получить детальную информацию о сервисах местности и биомногообразии парка.



"Мы активно будем сотрудничать с администрацией туризма. В новом центре созданы все условия для того, чтобы наши сотрудники наилучшим образом обслуживали визитеров и выполнили свою работу на высоком уровне", – заявил Давиташвили.



По словам министра, на данном этапе идет работа над уточнением границ охраняемых территорий. Также планируется увеличить количество сотрудников, чтобы администрация парка смогла и в дальнейшем успешно работать.



Помимо этого, планируется открытие небольшого музея, который будет своеобразным образовательным центром, где визитеры смогут ознакомиться с биоразнообразием, которым гордится Грузия.



"Национальный парк Казбеги – это уникальная экосистема, которая нуждается в соответствующей защите и должной популяризации", — отметил Давиташвили.



Центр для визитеров в Национальном парке Казбеги был построен при поддержке правительства Германии и Банка реконструкции и развития Германии (KFW). Стоимость проекта — 793,4 тысячи лари (321,2 тысячи долларов).



Национальный парк Казбеги расположен близ границы Грузии с Россией на территории площадью порядка 9 гектаров. Здесь представлено более 1300 видов растений и 105 наименований деревьев. Флора Казбеги богата дикими лечебными растениями.



В парке обитают редкие животные, внесенные в "Красную книгу" Грузии, такие как бурый медведь, рысь и другие.















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