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Ветераны Второй мировой войны вместе с пенсией ежемесячно будут получать 180 лари


30.05.2018   20:47
С первого июня 2018 года участники Второй мировой войны, вместе с пенсией, ежемесячно будут получать 180 лари в виде социальной помощи.

Соответствующее постановление издало правительство Грузии.

Сумма будет зачислена на личный счет бенефициара в банковских учреждениях, обеспечивающих услуги по государственным пенсиям и государственным компенсациям.

Социальная помощь участникам Второй мировой войны будет назначаться автоматически, без необходимости обращения с заявлением со стороны заинтересованного лица.

Вместе с тем, в постановлении отмечается, что компенсация не исключает отмены других государственных льгот или денежной помощи.

Постановление правительства вступит в силу с первого июня 2018 года.






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