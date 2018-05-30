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Ветераны Второй мировой войны вместе с пенсией ежемесячно будут получать 180 лари
30.05.2018 20:47
С первого июня 2018 года участники Второй мировой войны, вместе с пенсией, ежемесячно будут получать 180 лари в виде социальной помощи.
Соответствующее постановление издало правительство Грузии.
Сумма будет зачислена на личный счет бенефициара в банковских учреждениях, обеспечивающих услуги по государственным пенсиям и государственным компенсациям.
Социальная помощь участникам Второй мировой войны будет назначаться автоматически, без необходимости обращения с заявлением со стороны заинтересованного лица.
Вместе с тем, в постановлении отмечается, что компенсация не исключает отмены других государственных льгот или денежной помощи.
Постановление правительства вступит в силу с первого июня 2018 года.
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