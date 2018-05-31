Мэрия Тбилиси начинает проект по замене т.н. хрущевок

31.05.2018 11:27 Как отметил на сегодняшнем заседании правительства Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе, мэрия объявляет выражение интересов в целях развитие жилого комплекса в третьем массиве Варкетити.



«На данном этапе речь идет о полной замене аварийных корпусов в шестом и восьмом кварталах третьего массива Варкетили, а также о переводе жителей менее аварийных корпусов в массиве Варкетили и Земо Плато», — заявил Каладзе и отметил, что уже можно начинать переговоры с этими семьями», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, у проживающих там семей появится реальная возможность получить новую, современную площадь европейского типа и иметь достойные условия проживания.



«Речь идет о 170 семьях на первом этапе, однако хочу сказать, что это не одноразовый проект. Это –живой процесс, который позволит нам довольно масштабно осуществить проект по замене т.н. хрущевок», — отметил мэр Тбилиси.















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