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Мэрия Тбилиси начинает проект по замене т.н. хрущевок
31.05.2018 11:27
Как отметил на сегодняшнем заседании правительства Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе, мэрия объявляет выражение интересов в целях развитие жилого комплекса в третьем массиве Варкетити.
«На данном этапе речь идет о полной замене аварийных корпусов в шестом и восьмом кварталах третьего массива Варкетили, а также о переводе жителей менее аварийных корпусов в массиве Варкетили и Земо Плато», — заявил Каладзе и отметил, что уже можно начинать переговоры с этими семьями», — заявил Каха Каладзе.
По его словам, у проживающих там семей появится реальная возможность получить новую, современную площадь европейского типа и иметь достойные условия проживания.
«Речь идет о 170 семьях на первом этапе, однако хочу сказать, что это не одноразовый проект. Это –живой процесс, который позволит нам довольно масштабно осуществить проект по замене т.н. хрущевок», — отметил мэр Тбилиси.
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