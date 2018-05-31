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Вашакмадзе: Эпоха нефти как стратегического сырья закончилась, началась газовая эра
31.05.2018 11:37
Эпоха нефти как стратегического сырья закончилась, и началась газовая эра.
Об этом Report заявил советник премьер-министра Грузии по вопросам энергетики Георгий Вашакмадзе, комментируя открытие Южного Газового Коридора.
По его мнению, пути поставки газа в будущем будут играть важную роль как в коммерческом, так и в геополитическом аспекте: "В этом отношении, то, что сделал Азербайджан, это совершенно уникальное достижение, которое является результатом и профессионализма той команды, которая этим руководила и постоянного старания. Такого прецедента я еще не видел".
"Европе нужно больше газа, больше диверсификации", - добавил советник премьер-министра Грузии.
Г. Вашакмадзе также подчеркнул, что администрация США также поддерживает этот проект и присоединение к нему ресурсов из Средней Азии и Средиземноморья.
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