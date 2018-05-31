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Уровень абсолютной бедности в 2017 году снизился на 0,1 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом
31.05.2018 11:57
Уровень абсолютной бедности в 2017 году снизился на 0,1 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и составил 21,9 процента. Об этом сегодня на брифинге заявил исполнительный директор Национальной службы статистики Грузии Гогита Тодрадзе.
По его словам, в гендерном разрезе данный индикатор среди женщин составил 21,6%, и 22,4% среди мужчин.
Что касается относительных показателей бедности, то доля населения, находящегося ниже 60 и 40 процентов медианного потребления, в 2017 году увеличилась на 1,3 процентных пункта и составила 22,3 процента и 8,5 процента соответственно.
По словам Тодрадзе, основной причиной увеличения неравенства является относительно высокий уровень инфляции в течение 2017 года.
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