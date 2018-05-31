Неделя моды в Тбилиси порадовала интересными образами

31.05.2018 13:45



Освещали событие более 100 зарубежных изданий. В рамках недели моды была организована модная выставка, состоялась демонстрация кадров культовых грузинских фильмов, презентации аксессуаров и другие мероприятия. Коллекции же одежды осень-зима 2019 представили более 40 дизайнеров из Грузии и зарубежных стран.



Отметим, что одну из первых строчек в модных хит-парадах зимней одежды в последние годы традиционно занимают пуховики. Дизайнеры ежегодно включают их в свои коллекции, предлагая интересные фасоны и силуэты. В сезон 2018-2019, по мнению мастеров, предпочтение останется на стороне объемных моделей, не облегающих силуэт. Они обеспечивают больше свободы движения, однако требуют продуманного сочетания с одеждой. Дизайнеры предостерегают от создания дополнительного объема, поэтому лучше дополнять образ с пуховиком оверсайз зауженными брюками и изящной обувью.



Еще один модный в этом сезоне фасон - трапеция. Такие



Что касается цветовой гамы, то традиционно популярными останутся темные цвета - черный, коричневый, хаки, бордовый, синий. Вместе с тем модниц порадуют и модели в ярких, насыщенных оттенках - желтый, розовый, оранжевый, красный и др. Популярными останутся пуховики с металлическим блеском. Еще одним модным трендом станут модели в пастельной цветовой гамме. Такая одежда способна придать своей обладательнице некоей игривости.



Также в коллекциях зимних пуховиков 2018-2019 дизайнеры активно использовали меховые вставки. При этом они декорируют не только капюшон или рукава, но также карманы, подол, горловину. Помимо этого, для декора использованы кожаные вставки, драпировка, этнические узоры и т.д.



Завершившаяся несколько недель назад неделя моды в Тбилиси Mercedes-Benz Fashion Week собрала немало грузинских и иностранных дизайнеров и поклонников модных веяний. На подиуме были представлены коллекции не только именитых, но и многих начинающих мастеров. Организаторы уверены, что Mercedes-Benz Fashion Week является отличной платформой для старта профессиональной деятельности и демонстрации своего таланта.Освещали событие более 100 зарубежных изданий. В рамках недели моды была организована модная выставка, состоялась демонстрация кадров культовых грузинских фильмов, презентации аксессуаров и другие мероприятия. Коллекции же одежды осень-зима 2019 представили более 40 дизайнеров из Грузии и зарубежных стран.Отметим, что одну из первых строчек в модных хит-парадах зимней одежды в последние годы традиционно занимают пуховики. Дизайнеры ежегодно включают их в свои коллекции, предлагая интересные фасоны и силуэты. В сезон 2018-2019, по мнению мастеров, предпочтение останется на стороне объемных моделей, не облегающих силуэт. Они обеспечивают больше свободы движения, однако требуют продуманного сочетания с одеждой. Дизайнеры предостерегают от создания дополнительного объема, поэтому лучше дополнять образ с пуховиком оверсайз зауженными брюками и изящной обувью.Еще один модный в этом сезоне фасон - трапеция. Такие пуховики купить можно уже сегодня в специализированных интернет-магазинах. Они придают образу женственности и изящности, не сковывая движения. Миниатюрные девушки могут обратить внимание и на такой тренд, как пуховик-платье. Он формирует фигуру, делая акцент на талии, при этом длина может быль любая - от колена до щиколотки.Что касается цветовой гамы, то традиционно популярными останутся темные цвета - черный, коричневый, хаки, бордовый, синий. Вместе с тем модниц порадуют и модели в ярких, насыщенных оттенках - желтый, розовый, оранжевый, красный и др. Популярными останутся пуховики с металлическим блеском. Еще одним модным трендом станут модели в пастельной цветовой гамме. Такая одежда способна придать своей обладательнице некоей игривости.Также в коллекциях зимних пуховиков 2018-2019 дизайнеры активно использовали меховые вставки. При этом они декорируют не только капюшон или рукава, но также карманы, подол, горловину. Помимо этого, для декора использованы кожаные вставки, драпировка, этнические узоры и т.д.











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