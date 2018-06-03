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Кутаисский аэропорт в мае обслужил рекордное число пассажиров


03.06.2018   13:00
Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели в мае 2018 года обслужил «рекордное число» пассажиров. Об этом сообщает «Объединение аэропортов Грузии» министерства экономики и устойчивого развития страны.

Согласно статистике, в мае кутаисский аэропорт обслужил 52 тысячи 631 пассажира. Это на 37% (более 38,4 тысячи пассажиров) больше данных за аналогичный период 2017 года.
Рост пассажиропотока в Минэкономики объясняют увеличением числа рейсов.

В мае 2018 года из Международного аэропорта Кутаиси было выполнено 187 рейсов. Эта цифра на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Авиакомпания Wizz Air в мае добавила пять новых рейсов в Рим, Париж, Барселону, Прагу и Афины. Касательно прогнозов, мы ожидаем, что в июне число пассажиров увеличится еще больше», — сказал глава «Объединения аэропортов Грузии» Кети Алексидзе.

Всего, за пять месяцев текущего года, кутаисский аэропорт обслужил более 171 тысячи пассажиров. Эти данные на 20% больше показателя за январь-май 2017 года.






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