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В транспортной компании заявляют, что до возобновления работы метро, проезд на автобусах будет бесплатным
04.06.2018 11:26
По информации Тбилисской транспортной компании, до возобновления работы метро, проезд на автобусах будет бесплатным.
Об этом Первому каналу заявили в Тбилисской транспортной компании.
По их данным, к этому времени все станции метро закрыты. Позднее в компании расскажут о деталях.
Машинисты метро устроили забастовку. Как заявил Первому каналу один из машинистов, 06:00 утра не открылась ни одна из станций метро. По данным журналиста Первого канала, у входа на станцию метро «Вокзальная площадь» вывесили надпись – «Метро закрыто, просим воспользоваться автобусами. Автобусы будут обслуживать вас бесплатно.
В этим минуты на территории депо члены «Единства 2013» проводят акцию. По словам членов организации, с сегодняшнего дня машинисты не будут работать в знак протеста. Они планируют начать и голодовку.
Машинисты требуют повышения зарплаты.
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