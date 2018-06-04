В транспортной компании заявляют, что до возобновления работы метро, проезд на автобусах будет бесплатным

04.06.2018 11:26 По информации Тбилисской транспортной компании, до возобновления работы метро, проезд на автобусах будет бесплатным.



Об этом Первому каналу заявили в Тбилисской транспортной компании.



По их данным, к этому времени все станции метро закрыты. Позднее в компании расскажут о деталях.



Машинисты метро устроили забастовку. Как заявил Первому каналу один из машинистов, 06:00 утра не открылась ни одна из станций метро. По данным журналиста Первого канала, у входа на станцию метро «Вокзальная площадь» вывесили надпись – «Метро закрыто, просим воспользоваться автобусами. Автобусы будут обслуживать вас бесплатно.



В этим минуты на территории депо члены «Единства 2013» проводят акцию. По словам членов организации, с сегодняшнего дня машинисты не будут работать в знак протеста. Они планируют начать и голодовку.



Машинисты требуют повышения зарплаты.















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