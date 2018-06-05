В Тбилиси прошла трехсторонняя конференция Азербайджан-Грузия-Турция

05.06.2018 12:57 Ежегодная трехсторонняя конференция «Азербайджан-Грузия-Турция: определяющие глобальные и региональные факторы трехстороннего сотрудничества» состоялась в Тбилиси.



Внимание на встрече было уделено новым возможностям и инициативам, существующим по разным отраслевым направлением, что, по мнению участников, будет способствовать развитию секторного сотрудничества. Встреча в таком формате проходит уже пятый год и как отметили стороны, формат встреч каждый год обретает новые измерения.



На конференции была подчеркнута важность сотрудничества трех стран, не только в региональном, но и глобальном контексте.



Встречу организовали фонд Рондели и турецкий и азербайджанские исследовательские центры.















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