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Азиатский банк развития - В 2019 году экономика Грузии вырастет на 4,7 процента
05.06.2018 15:34
По оценкам Азиатского банка развития, в 2019 году экономика Грузии вырастет на 4,7 процента, а прогноз на 2018 год превысит 0,2 процента.
В обзоре организации, за 2018 год говорится, что росту будут способствовать реформы пенсионного обеспечения и поддержки рынка капитала во второй половине 2018 года, что по расчету аналитиков, обеспечит рост сбережений и инвестиций.
Согласно обзору, в 2018 году ожидается снижение инфляции на 3,5 процента, по сравнению с 6-процентным уровнем в 2017 году, причиной чего, по мнению авторов обзора, является исчерпание одноразовых факторов, после чего ожидается снижение инфляции до 3 процентов.
По мнению исследователей ADB, ожидается, что в 2018 году ожидается небольшое увеличение дефицита текущего счета, в частности, до ставки в 9,5 процента ВВП, на что может повлиять рост цен на нефть. Снижение дефицита текущего счета авторы обзора ожидают до 8,5 процента в 2019 году за счет доходов от экспорта и туризма.
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