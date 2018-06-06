Грузия находится на 102 месте в Глобальном индексе мира

06.06.2018 14:01 Согласно глобальному индексу мира, Грузия находится на 102 месте среди 163 стран. Исследование публикует «Международный институт экономики и мира» в Лондоне. Стоит отметить, что по сравнению с 2017 годом, позиция Грузии ухудшена на четыре ступени.



В последнем исследовании за Грузией следуют Руанда и Лесото.



Самыми миролюбивыми странами названы Исландия, Новая Зеландия и Австрия. Китай в рейтинге занимает 112 позицию, а США – 121. Замыкают список Южный Судан, Афганистан и Сирия.



Россия в рейтинге входит в последнюю десятку и занимает 154 место. Позиция страны, по сравнению с прошлым годом, ухудшена на одну ступень.



Что касается других стран региона, согласно глобальному индексу мира, Армения занимает 120 место, Азербайджан – 132, Турция – 149, Украина – 152.



«После получения независимости, в 1991 году Грузия оказалась перед многими вызовами. По причине сепаратистского и этнического конфликтов в Абхазии и т.н. Южной Осетии, экономика Грузии претерпела стагнацию, выросла коррупция и правительство становилось все более неэффективным. Только в 2003 году, после «Революции роз» новый режим уделил внимание созданию государственного потенциала и экономическому росту. Название «Революция роз» само по себе говорит о существовании позитивного уровня мира в Грузии» — говорится в исследовании.



Однако в документе говорится, что в 2008 году Грузия была страной с низким уровнем мира, который значительно улучшился к 2018 году.



Авторы документа отмечают, что сегодня положение на планете за последнее десятилетие является менее мирным, а ущерб от насилия в 2017 году составил 14,8 триллиона долларов.



«Появившиеся в течение последнего десятилетия напряжение, конфликты и кризисы в мире остаются неурегулированными, что приводит к падению уровня мира», — говорится в документе.















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