В Аджарии начинается второй этап работ по газификации

08.06.2018 13:06 В Аджарии начинается второй этап работ по газификации. Проект, который предусматривает обеспечение подачи газа 9 000 абонентам в высокогорной Аджарии, осуществит Корпорация нефти и газа Грузии.



Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства, газификацией высокогорных регионов Аджарии значительно улучшится социальное положение населения, проживающего в очень сложных условиях, а также это будет способствовать развитию туризма и малых гостиниц семейного типа.



«Кроме того, будет сбережен наш золотой фонд деревьев и леса, которые не должны вырубаться для того, чтобы людям зимой было тепло, поэтому это – очень важный проект. В 2013-2017 годах в Грузии осуществилась газификация 262 тысяч семей в 815 населенных пунктах. В том числе — 13 459 семей, проживающих у оккупированных территорий, что очень важно», — заявил Георгий Квирикашвили на заседании правительства.



Проект газификации в Аджарии уже осуществляется в муниципалитетах Хелвачаури, Кеда и Шуахеви. На первом этапе он обеспечивает поставку природного газа для 11 000 абонентов. Работы завершатся к осени 2018 года.



Что касается второго этапа проекта, с учетом технических сложностей и длительности подготовительных работ в высокогорной Аджарии было решено, что присоединением к газопроводу в Южной Грузии, в направлении курорта Годердзи будет проведен газопровод, который обеспечит поставку газа в высокогорную Аджарию.















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