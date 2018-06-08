|
|
В Аджарии начинается второй этап работ по газификации
08.06.2018 13:06
В Аджарии начинается второй этап работ по газификации. Проект, который предусматривает обеспечение подачи газа 9 000 абонентам в высокогорной Аджарии, осуществит Корпорация нефти и газа Грузии.
Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства, газификацией высокогорных регионов Аджарии значительно улучшится социальное положение населения, проживающего в очень сложных условиях, а также это будет способствовать развитию туризма и малых гостиниц семейного типа.
«Кроме того, будет сбережен наш золотой фонд деревьев и леса, которые не должны вырубаться для того, чтобы людям зимой было тепло, поэтому это – очень важный проект. В 2013-2017 годах в Грузии осуществилась газификация 262 тысяч семей в 815 населенных пунктах. В том числе — 13 459 семей, проживающих у оккупированных территорий, что очень важно», — заявил Георгий Квирикашвили на заседании правительства.
Проект газификации в Аджарии уже осуществляется в муниципалитетах Хелвачаури, Кеда и Шуахеви. На первом этапе он обеспечивает поставку природного газа для 11 000 абонентов. Работы завершатся к осени 2018 года.
Что касается второго этапа проекта, с учетом технических сложностей и длительности подготовительных работ в высокогорной Аджарии было решено, что присоединением к газопроводу в Южной Грузии, в направлении курорта Годердзи будет проведен газопровод, который обеспечит поставку газа в высокогорную Аджарию.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна