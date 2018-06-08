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Апрельский рост ВВП Грузии достиг рекордного показателя 6,5%, утверждает премьер


08.06.2018   20:35
В апреле экономический рост в Грузии составил 6,5%, что является самым высоким за последние годы показателем как в ежемесячном, так и в квартальном разрезе, заявил в пятницу премьер-министр Георгий Квирикашвили на заседании правительства.

"По данным статистики, за первые четыре месяца текущего года ВВП страны вырос на 5,5%", - сказал Г.Квирикашвили, подчеркнув, что значительная роль в этом принадлежит частному сектору.

По его словам, в этом году сохраняется позитивная тенденция увеличения производства в бизнес-секторе, в частности в первом квартале оборот вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,6% - до 18 млрд лари ($7 млрд 345,1 млн по текущему курсу). Оборот в срезе малых и средних предприятий увеличился на 20%, что напрямую отразилось на создании новых рабочих мест (рост на 5,3%).

Глава правительства констатировал, что с начала года среднемесячная зарплата занятых в бизнес-секторе выросла на 8% и в настоящее время составляет порядка 1,1 тыс. лари (около $450).


Как сообщалось, ВВП Грузии в 2017 году увеличился на 5%. Власти страны прогнозирует на 2018 год экономический рост на 4,5%. На этом же уровне (4,5%) ожидают роста ВВП Грузии Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития.
Ранее в правительстве Грузии заявляли, что рост экономики страны в 2018 году должен превысить прогнозируемые 4,5%.






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