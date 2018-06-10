Российская компания может построить новые ЛЭП в Грузии

10.06.2018 19:11 Реализация проектов сетевой инфраструктуры в Грузии и вопросы строительства новых линий электропередач, в том числе межгосударственных, были рассмотрены на встрече главы "Федеральной сетевой компании" (ФСК ЕЭС) Андрея Мурова с первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили, говорится в пресс-релизе ФСК.



Делегация ПАО «ФСК ЕЭС» во главе с Председателем Правления Андреем Муровым совершила двухдневный рабочий визит в Грузию и провела встречи с представителями правительства страны, а также руководством совместной компании АО ОЭС «СакРусэнерго».



"На встрече обсуждались вопросы надежности работы электрических сетей "СакРусэнерго", реализации проектов на территории Грузи, имеющих большое социально-экономическое значение, строительство новых линий электропередач, в том числе межгосударственных", — говорится в сообщении ФСК.

Высоковольная линия электропередач



Стороны также рассмотрели стратегию развития "СакРусэнерго" до 2020 года и, прогнозно, до 2030 года зафиксировали положительную динамику основных финансово-экономических показателей компании.



Российская делегация также посетила офис «СакРусэнерго», где ознакомилась с текущими вопросами работы компании.



В 1996 году ОАО РАО «ЕЭС России» и Правительство Грузии на паритетных началах (50/50) учредили Акционерное Общество Объединенная Энергетическая Система «ГрузРосэнерго» (АО ОЭС «ГрузРосэнерго»).



На баланс АО ОЭС «ГрузРосэнерго» были переданы межгосударственные линии электропередачи, связывающие энергосистему Грузии с энергосистемами соседних стран: ВЛ 500 кВ «Кавкасиони» (Россия-Грузия), включая участок на территории России, ВЛ 500 кВ «Мухрани» и ВЛ 330 кВ «Гардабани» (Грузия-Азербайджан), ВЛ 220 кВ «Аджара» (Грузия-Турция), а также системообразующую сеть внутренних ВЛ 500 кВ. АО ОЭС «ГрузРосэнерго» переименовано в АО ОЭС «СакРусэнерго». На сегодняшний день с российской стороны 50% пакетом акций АО ОЭС «СакРусэнерго» владеет на правах собственности ПАО «ФСК ЕЭС».















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