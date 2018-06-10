Грузия открывает регулярные авиарейсы из Харькова в Тбилиси и Батуми

10.06.2018 19:57 Грузинская авиакомпания Myway Airlines открывает регулярные рейсы из Харькова в Тбилиси и Батуми.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал менеджер коммерческой службы авиационной деятельности Международного аэропорта "Харьков" Руслан Сотник.



"Регулярные рейсы из Харькова в Тбилиси начнутся с 12 июня 2018 года по вторникам и субботам: вылет из Харькова - в 09:50, прибытие в Тбилиси - в 13:25. На линию Харьков-Батуми авиакомпания выйдет 13 июня 2018 года с частотой полетов два раза в неделю, по средам и субботам: вылет из Харькова - в 10:20, прибытие в Батуми - в 13:55. Обратные рейсы Тбилиси-Харьков тоже будут выполняться по вторникам и субботам, вылет из Тбилиси - в 07:05, прилет в Харьков - в 08:50. Обратные рейсы Батуми-Харьков будут выполняться по средам и субботам, вылет из Батуми - в 07:50, прилет в Харьков - в 09:20", - отметил Сотник.



По его словам, на обоих маршрутах авиакомпания Myway Airlines намерена использовать самолеты Boeing 737-800.



"Первый борт авиакомпании, который приземлится в Харькове 12 июня в 08:50 по местному времени, официально встретят в аэропорту "Харьков". Сразу после этого экипаж Myway Airlines вместе с представителями украинских туристических агентств и СМИ совершит рейс в Грузию, чтобы открыть для них Тбилиси и Батуми как туристические направления. Планируется, что украинские гости вернутся в Харьков рейсом из Батуми", - добавил Сотник.



По его словам, Харьков будет не единственным пунктом назначения в Украине: "До конца этого года авиакомпания планирует открыть рейсы в Киев. Также ожидаются рейсы в Тель-Авив, Тегеран, Минск, Дубаи, Санкт-Петербург, Москву, Самару и Пекин (через Урумчи)".



Как стало известно, Myway Airlines является проектом китайской группы Hualing Group.















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